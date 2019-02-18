На Сумщине дали 8 лет за разбой К 8 годам лишения свободы осужден рецидивист, который систематически обворовывал соседей, а затем совершил разбойное нападение.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 27-летнего неоднократно судимого за корыстные преступления конотопчанина, который систематически обворовывал своих соседей, а затем совершил разбойное нападение, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый в очередной раз освободился из мест лишения свободы в октябре 2017 года. Однако на путь исправления не встал и уже через несколько месяцев продолжил свои противоправные действия. В частности он неоднократно пробирался во двор и в дом соседей в Конотопе, у которых похищал средства и ценные вещи. Хозяин подозревал, кто именно обкрадывает его дома, из-за чего между соседями несколько раз возникали ссоры.

После такого очередного разговора 24 сентября 2018 года около 3:00 ночи молодой человек, вооружившись железным багром и ножом, проник в дом соседей. Нападающий сначала нанес хозяину несколько ударов багром, а когда тот начал сопротивляться, то ударил его дважды ножом. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, который получил тяжелые телесные повреждения, нападавший обыскал дом и забрал все ценные вещи, попавших в поле зрения. В частности системный блок от компьютера, мобильный телефон и т.п.

В этот же день в 9.00 злоумышленник пришел к знакомому, и угрожая ему деревянной палкой и железным гвоздем, отобрал у него пневматический пистолет. А уже в 12:00 дня молодой человек зашел в местный магазин, сразу выстрелил в воздух и, угрожая продавщице оружием, потребовал, чтобы она отдала ему собственные золотые украшения и деньги из кассы. Женщина успела нажать тревожную кнопку. Понимая, что он ограничен во времени, нападающий забежал за прилавок, открыл ящик и начал забирать деньги. Отважная продавщица пыталась ему помешать и схватила за руку. В ответ женщина получила удар корпусом пистолета по голове. С места происшествия злоумышленник скрылся, прихватив из кассы 3705 грн.

«Сотрудники полиции задержали злоумышленника на следующий день, по ходатайству прокуратуры ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По приговору суд обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 и 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.