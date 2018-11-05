На Путивльщине отметили 120-летие Семена Руднева В Путивльском районе прошли мероприятия, посвященные 120-й годовщине со дня рождения комиссара партизанского соединения Семена Руднева.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Путивльской райгосадминистрации Евгений Южаков.

«Возложили цветы к бюсту на площади Победы. Побывал на торжествах в родном селе Семена Васильевича. Сельский голова Петр Кадурин совместно с руководителем «Арго» Сергеем Павликом предусмотрели практически все: панихиду, возложение цветов, посещение музеев, торжественную часть, концерт и обед. Прибыли на праздник владыка Роман, архиепископ Конотопский и Глуховский, депутаты облсовета, делегация Котелевской райгосадминистрации (родины Ковпака С.А.), дети партизан-ковпаковцев.

Были также проведены мероприятия с молодежью в педколледже им. С.В.Руднева и в Путивльской заповеднике», - написал чиновник.