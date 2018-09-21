Чем дышали сумчане в прошлом году Горотдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе за 2018 год.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляла лаборатория Сумского областного центра по гидрометеорологии.

Отбор проб атмосферного воздуха осуществлялся на трех стационарных постах, которые находятся по адресам: ул. Сумско-Киевских дивизий, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

В течение прошлого года отобрано и проанализировано 14221 проб атмосферного воздуха.

Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха в Сумах проводились по восьми ингредиентам: пыль, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, растворимые сульфаты, аммиак, формальдегид.

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) по приоритетным примесями (пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид) составил в прошлом году 5,81, что характеризует уровень загрязнения атмосферы как слабо загрязненный.

Среднегодовые концентрации диоксида азота превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе в 1,7 раза, пыли и формальдегида - в 1,3 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже или на уровне санитарных норм.

Превышение максимально разовых концентраций зафиксировано по пыли в 1,8 раза, диоксида азота в 1,5 раза и оксида углерода в 1,2 раза на посту наблюдения № 5 в северном промузле города.

На посту наблюдения № 4 в южной части города, зафиксировано превышение максимально разовой концентрации по пыли в 1,4 раза, диоксида азота в 1,3 раза и оксида углерода в 1,2 раза.

На посту наблюдения № 3 в центральной части города, зафиксировано превышение максимально разовой концентрации по пыли и оксида углерода в 1,2 раза.

Концентрация тяжелых металлов в атмосферном воздухе города не превышала санитарные нормы.

Увеличение среднемесячных концентраций наблюдалось по пыли - в июле, августе, октябре, ноябре; диоксида серы - с февраля по декабрь; диоксида азота - в марте, апреле, мае, июне, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре; формальдегида - с апреля по ноябрь; аммиака - в мае, июне, августе и сентябре; оксида азота - в марте, апреле, мае, августе, сентябре, декабре; оксида углерода - с марта по декабрь; растворимых сульфатам - в мае, июне, августе, сентябре.

В течение 2014-2018 годов наблюдалось увеличение среднего уровня загрязнения атмосферного воздуха по диоксиду серы, диоксида азота, аммиака, формальдегида, марганца, никеля, цинка, кадмия, свинца и уменьшение по хрому, меди, железу.

По пыли, оксида углерода, растворимых сульфатов, оксида азота уровень загрязнения находился на одном уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году в Сумах не наблюдалось.