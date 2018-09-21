Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18222

Чем дышали сумчане в прошлом году

Горотдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе за 2018 год.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляла лаборатория Сумского областного центра по гидрометеорологии.

Отбор проб атмосферного воздуха осуществлялся на трех стационарных постах, которые находятся по адресам: ул. Сумско-Киевских дивизий, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

В течение прошлого года отобрано и проанализировано 14221 проб атмосферного воздуха.

Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха в Сумах проводились по восьми ингредиентам: пыль, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, растворимые сульфаты, аммиак, формальдегид.

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) по приоритетным примесями (пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид) составил в прошлом году 5,81, что характеризует уровень загрязнения атмосферы как слабо загрязненный.

Среднегодовые концентрации диоксида азота превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе в 1,7 раза, пыли и формальдегида - в 1,3 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже или на уровне санитарных норм.

Превышение максимально разовых концентраций зафиксировано по пыли в 1,8 раза, диоксида азота в 1,5 раза и оксида углерода в 1,2 раза на посту наблюдения № 5 в северном промузле города.

На посту наблюдения № 4 в южной части города, зафиксировано превышение максимально разовой концентрации по пыли в 1,4 раза, диоксида азота в 1,3 раза и оксида углерода в 1,2 раза.

На посту наблюдения № 3 в центральной части города, зафиксировано превышение максимально разовой концентрации по пыли и оксида углерода в 1,2 раза.

Концентрация тяжелых металлов в атмосферном воздухе города не превышала санитарные нормы.

Увеличение среднемесячных концентраций наблюдалось по пыли - в июле, августе, октябре, ноябре; диоксида серы - с февраля по декабрь; диоксида азота - в марте, апреле, мае, июне, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре; формальдегида - с апреля по ноябрь; аммиака - в мае, июне, августе и сентябре; оксида азота - в марте, апреле, мае, августе, сентябре, декабре; оксида углерода - с марта по декабрь; растворимых сульфатам - в мае, июне, августе, сентябре.

В течение 2014-2018 годов наблюдалось увеличение среднего уровня загрязнения атмосферного воздуха по диоксиду серы, диоксида азота, аммиака, формальдегида, марганца, никеля, цинка, кадмия, свинца и уменьшение по хрому, меди, железу.

По пыли, оксида углерода, растворимых сульфатов, оксида азота уровень загрязнения находился на одном уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году в Сумах не наблюдалось.

Общество Загрязнение воздуха

По тематике

27.02.2019 14:17

Чем дышат сумчане: состояние загрязнения атмосферного воздуха в январе

Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха...

07.02.2019 13:27

Госэкоинспекция заинтересовалась неприятным запахом в Шостке

Но никто из граждан по этому поводу в инспекцию не обращался....

16.01.2019 14:55

Чем дышали сумчане в декабре

Горотдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха...

22.11.2018 08:03

Чем дышали сумчане в октябре

Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха...

21.09.2018 09:46

Чем дышали сумчане в августе

Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха...

Новости

Сумские теннисисты с серебром чемпионата Украины
Сегодня 13:03
Смерть в лифте: директору департамента инфраструктуры Сум избрали меру пресечения
Сегодня 12:46
В Сумах играли студенты-волейболисты со всей области
Сегодня 12:38
В Шостке решили не повышать стоимость проезда в маршрутках с 4 до 5 грн
Сегодня 12:04
На Сумщине спасатели тушили 4 пожара в жилых домах
Сегодня 12:00
Два конотопских борца поедут на мировые Combat Games
Сегодня 11:35
Чем дышали сумчане в прошлом году
Сегодня 11:18
Депутат Сумского облсовета пятый раз не явился в суд по пьяной езде
Сегодня 11:01
Еще девять громад Cумщины получат современные ЦПАУ
Сегодня 10:49
Сумские дзюдоистки отличились на Всеукраинских Combat Games
Сегодня 10:38
В Сумах стало на один памятник природы больше
Сегодня 10:05
Музей тоталитаризма пополнится экспонатами из Конотопа
Сегодня 09:38
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.