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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:05369

В Сумах стало на один памятник природы больше

Сегодня, 1 марта, депутаты Сумского горсовета проголосовали за проект решения «О согласовании предложения по созданию ботанического памятника природы местного значения «Дуб на ул. Сергея Табалы».

Депутаты поддержали обращение департамента экологии и охраны природных ресурсов Сумской облгосадминистрации об объявлении объектом природно-заповедного фонда дуба обычного на ул. Сергея Табалы, 52Б. Установлена охранная зона территории площадью 0,01 га.

Решение должны направить в Сумской облсовет и Сумскую ОГА для рассмотрения и принятия решения об объявлении вышеуказанной территории объектом природно-заповедного фонда местного значения в законодательно установленном порядке.

Решение поддержали 23 депутата.

Общество Дуб Дуб на Сергея Табалы Памятка природы

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