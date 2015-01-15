В Сумах стало на один памятник природы больше Сегодня, 1 марта, депутаты Сумского горсовета проголосовали за проект решения «О согласовании предложения по созданию ботанического памятника природы местного значения «Дуб на ул. Сергея Табалы».

Депутаты поддержали обращение департамента экологии и охраны природных ресурсов Сумской облгосадминистрации об объявлении объектом природно-заповедного фонда дуба обычного на ул. Сергея Табалы, 52Б. Установлена охранная зона территории площадью 0,01 га. Решение должны направить в Сумской облсовет и Сумскую ОГА для рассмотрения и принятия решения об объявлении вышеуказанной территории объектом природно-заповедного фонда местного значения в законодательно установленном порядке. Решение поддержали 23 депутата.