Сумские дзюдоистки отличились на Всеукраинских Combat Games 28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.).

Сражались за первенство каратисты, тхеквондисты борцы и дзюдоисты. Дзюдоистки с Сумщины завоевали две медали: лучшей в весе до 40 кг стала Юлия Засульская (она поедет на Всемирные Combat Games в Будапеште), «серебро» в весе 48 кг у Валерии Ващенко. Кром того, у наших земляков два пятых места и одно седьмое. Это позволило команде Сумщины занять пятое место.