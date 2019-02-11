Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38277

Сумские дзюдоистки отличились на Всеукраинских Combat Games

28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.).

Сражались за первенство каратисты, тхеквондисты борцы и дзюдоисты. Дзюдоистки с Сумщины завоевали две медали: лучшей в весе до 40 кг стала Юлия Засульская (она поедет на Всемирные Combat Games в Будапеште), «серебро» в весе 48 кг у Валерии Ващенко. Кром того, у наших земляков два пятых места и одно седьмое. Это позволило команде Сумщины занять пятое место.

Спорт Combat games Дзюдо

По тематике

Два конотопских борца поедут на мировые Combat Games
Сегодня 11:35

Два конотопских борца поедут на мировые Combat Games

28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.)....

Сумские каратисты отличились на Всеукраинских Combat Games
Вчера 17:56

Сумские каратисты отличились на Всеукраинских Combat Games

28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.)...

Сумские дзюдоисты остались без медалей на домашнем чемпионате Украины
20.02.2019 10:15

Сумские дзюдоисты остались без медалей на домашнем чемпионате Украины

19 февраля в Сумах прошел чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет....

Сумской чемпионат Украины по дзюдо можно посмотреть онлайн (трансляция)
19.02.2019 08:54

Сумской чемпионат Украины по дзюдо можно посмотреть онлайн (трансляция)

Сегодня, 19 февраля, в Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет....

В Сумах прошли «Combat Games»
11.02.2019 09:41

В Сумах прошли «Combat Games»

9 февраля состоялись областные игры по дзюдо среди школьников «Combat Games»....

Новости

Сумские теннисисты с серебром чемпионата Украины
Сегодня 13:03
Смерть в лифте: директору департамента инфраструктуры Сум избрали меру пресечения
Сегодня 12:46
В Сумах играли студенты-волейболисты со всей области
Сегодня 12:38
В Шостке решили не повышать стоимость проезда в маршрутках с 4 до 5 грн
Сегодня 12:04
На Сумщине спасатели тушили 4 пожара в жилых домах
Сегодня 12:00
Два конотопских борца поедут на мировые Combat Games
Сегодня 11:35
Чем дышали сумчане в прошлом году
Сегодня 11:18
Депутат Сумского облсовета пятый раз не явился в суд по пьяной езде
Сегодня 11:01
Еще девять громад Cумщины получат современные ЦПАУ
Сегодня 10:49
Сумские дзюдоистки отличились на Всеукраинских Combat Games
Сегодня 10:38
В Сумах стало на один памятник природы больше
Сегодня 10:05
Музей тоталитаризма пополнится экспонатами из Конотопа
Сегодня 09:38
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.