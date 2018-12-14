Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35267

Два конотопских борца поедут на мировые Combat Games

28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.).

Сражались за первенство каратисты, тхеквондисты, борцы и дзюдоисты.

Среди борцов греко-римского стиля два победителя из Конотопа, которые поедут на Всемирные Combat Games, которые пройдут в Будапеште (Венгрия). Это – Денис Харченко (52 кг) и Имед Худжадзе (57 кг).

Вторые места заняли Антон Климентов, Дмитрий Демьяновский и Владислав Иванов. Третьи - Арсений Кутиль и Филипп Начовный.

Кроме того, одну медаль взяли борцы-волники: «серебро» завоевал сумчанин Илья Якименко.

Спорт Combat games Греко-римская борьба

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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