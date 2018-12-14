Два конотопских борца поедут на мировые Combat Games

Сражались за первенство каратисты, тхеквондисты, борцы и дзюдоисты.
Среди борцов греко-римского стиля два победителя из Конотопа, которые поедут на Всемирные Combat Games, которые пройдут в Будапеште (Венгрия). Это – Денис Харченко (52 кг) и Имед Худжадзе (57 кг).
Вторые места заняли Антон Климентов, Дмитрий Демьяновский и Владислав Иванов. Третьи - Арсений Кутиль и Филипп Начовный.
Кроме того, одну медаль взяли борцы-волники: «серебро» завоевал сумчанин Илья Якименко.
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