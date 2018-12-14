Два конотопских борца поедут на мировые Combat Games 28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.).

Сражались за первенство каратисты, тхеквондисты, борцы и дзюдоисты. Среди борцов греко-римского стиля два победителя из Конотопа, которые поедут на Всемирные Combat Games, которые пройдут в Будапеште (Венгрия). Это – Денис Харченко (52 кг) и Имед Худжадзе (57 кг). Вторые места заняли Антон Климентов, Дмитрий Демьяновский и Владислав Иванов. Третьи - Арсений Кутиль и Филипп Начовный. Кроме того, одну медаль взяли борцы-волники: «серебро» завоевал сумчанин Илья Якименко.