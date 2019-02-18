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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели тушили 4 пожара в жилых домах

28 февраля в 14:02 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Батуринская в г. Конотоп.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду местного предприятия.

По прибытию было установлено, что в одной из квартир дома на двух хозяев на площади до 10 кв. м кровля и перекрытия охвачены огнем, образовалась угроза распространения огня на остальные постройки. При обследовании дома в другой квартире в одной из комнат было обнаружено мужчину 1956 года, который не мог самостоятельно выбраться из задымленного помещения. Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали медикам. В 14:19 возгорание было локализовано, а в 15:41 - полностью ликвидировано.

В этот же день подобные случаи имели место в Шосткинском районе, Конотопе и в областном центре.

Всего на тушение было привлечено 8 единиц техники и 36 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области и 2 автомобиля и 4 человека личного состава добровольной пожарной команды, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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