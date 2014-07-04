В Сумах пройдет конкурс красоты среди пенсионерок

6 марта городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» проводит конкурс красоты среди женщин в возрасте «Мисс элегантный возраст».
Место проведения - Конгресс-центр СумГУ (ул. Покровская, 9/1).
Начало - 14:00.
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