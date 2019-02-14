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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59261

В Сумском художественном музее открылись сразу несколько выставок

К 80-летию образования Сумской области в Сумском областном художественном музее им. Н. Онацкого состоялся вернисаж-выставок.

«Художественные жемчужины Роменщины» - живописные произведения известных украинских художников кон. ХIХ-I пол. ХХ в. из Роменского краеведческого музея, который в этом году празднует свой 100-летний юбилей.

«Памятки о Николае Чехове» (по случаю 80-летия поступления дара от Марии Павловны Чеховой в Сумской художественный музей) - экспонаты из собрания Мемориального Дома-музея Антона Павловича Чехова: документы, рисунки Николая Павловича Чехова (1858-1889), который последние месяцы жизни провел в имении помещиков Линтваревых и похоронен на Лучанском кладбище в г. Сумы.

Вернисаж сопровождался музыкальными произведениями на бандуре в исполнении студентов Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского.

Выставки открыты для посетителей до конца марта.

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