Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:46326

Смерть в лифте: директору департамента инфраструктуры Сум избрали меру пресечения

Директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Дело слушалось 28 февраля в Заречном районном суде Сум. Как сообщила пресс-секретарь Заречного суда Наталья Сидоренко его подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия в виде смерти человека, пишет UA:СУМИ.

«Одновременно на подозреваемого наложен ряд обязанностей: являться по первому требованию к следователю, прокурору и в суд, не отлучаться из города без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства и места работы, воздерживаться от общения с пострадавшими, также сдать на хранения в соответствующие органы паспорт для выезда за границу. Исследовав представленные доказательства, по мнению суда, есть все основания для удовлетворения ходатайства следователя и применение для подозреваемого наименее обременительной меры пресечения, а именно личного обязательства», - сказала Наталья Сидоренко.

Под личным обязательством директор департамента инфраструктуры будет оставаться до 3 апреля.

Сегодня суд отказал в отстранении Грирория Яременко от должности, о чем ходатайствовал следователь. По словам Наталья Сидоренко, судья сделал это из-за того, что тот с 3 января и так отстранен от должности мэром Сум.

Напомним: подозрение Григорию Яременко вручили 21 февраля после обысков в Сумском горсовете. По информации прокуратуры, департаментом инфраструктуры в 2017-2018 годах заключались договоры на капитальный ремонт более 180 лифтов в том числе и в доме на улице Суруна, 32/1 в Сумах, где 2 января в лифте погиб младенец.

Право Григорий Яременко Смерть в лифте

По тематике

В Сумах объявили подозрение заммэра и директору департамента за смерть младенца в лифте
22.02.2019 09:37

В Сумах объявили подозрение заммэра и директору департамента за смерть младенца в лифте

Прокуратурой Сумской области по результатам досудебного следствия, проведенного Следственным управлением Нацполиции в сотрудничестве с Управлением защиты экономики в Сумской области...

В мэрии Сум проводят обыски
21.02.2019 09:43

В мэрии Сум проводят обыски

Сегодня, 21 февраля, к мэру Сум пришли следователи с постановлением Заречного райсуда, которое санкционирует проведение обысков в кабинетах Сумского горсовета....

Дело сумского лифта-убийцы: директору департамента инфраструктуры продлили отстранение
18.02.2019 18:13

Дело сумского лифта-убийцы: директору департамента инфраструктуры продлили отстранение

По данным заммэра Сум Максима Галицкого, отстранение директора департамента инфраструктуры Григория Яременко продлили до 1 марта....

В Сумах наконец-то восстановили поврежденный плиточниками забор
18.02.2019 16:21

В Сумах наконец-то восстановили поврежденный плиточниками забор

На прошлой неделе на ул. Садовая отремонтировали поврежденный еще летом прошлого года забор училища культуры....

Гибель младенца в сумском лифте: электромеханика «Горсумылифта» оставили под домашним арестом
08.02.2019 15:45

Гибель младенца в сумском лифте: электромеханика «Горсумылифта» оставили под домашним арестом

Такое решение коллегия судей Сумского апелляционного суда приняла, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора на постановление Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым...

Новости

Сумские теннисисты с серебром чемпионата Украины
Сегодня 13:03
Смерть в лифте: директору департамента инфраструктуры Сум избрали меру пресечения
Сегодня 12:46
В Сумах играли студенты-волейболисты со всей области
Сегодня 12:38
В Шостке решили не повышать стоимость проезда в маршрутках с 4 до 5 грн
Сегодня 12:04
На Сумщине спасатели тушили 4 пожара в жилых домах
Сегодня 12:00
Два конотопских борца поедут на мировые Combat Games
Сегодня 11:35
Чем дышали сумчане в прошлом году
Сегодня 11:18
Депутат Сумского облсовета пятый раз не явился в суд по пьяной езде
Сегодня 11:01
Еще девять громад Cумщины получат современные ЦПАУ
Сегодня 10:49
Сумские дзюдоистки отличились на Всеукраинских Combat Games
Сегодня 10:38
В Сумах стало на один памятник природы больше
Сегодня 10:05
Музей тоталитаризма пополнится экспонатами из Конотопа
Сегодня 09:38
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.