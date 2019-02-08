Смерть в лифте: директору департамента инфраструктуры Сум избрали меру пресечения Директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Дело слушалось 28 февраля в Заречном районном суде Сум. Как сообщила пресс-секретарь Заречного суда Наталья Сидоренко его подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия в виде смерти человека, пишет UA:СУМИ.

«Одновременно на подозреваемого наложен ряд обязанностей: являться по первому требованию к следователю, прокурору и в суд, не отлучаться из города без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства и места работы, воздерживаться от общения с пострадавшими, также сдать на хранения в соответствующие органы паспорт для выезда за границу. Исследовав представленные доказательства, по мнению суда, есть все основания для удовлетворения ходатайства следователя и применение для подозреваемого наименее обременительной меры пресечения, а именно личного обязательства», - сказала Наталья Сидоренко.

Под личным обязательством директор департамента инфраструктуры будет оставаться до 3 апреля.

Сегодня суд отказал в отстранении Грирория Яременко от должности, о чем ходатайствовал следователь. По словам Наталья Сидоренко, судья сделал это из-за того, что тот с 3 января и так отстранен от должности мэром Сум.

Напомним: подозрение Григорию Яременко вручили 21 февраля после обысков в Сумском горсовете. По информации прокуратуры, департаментом инфраструктуры в 2017-2018 годах заключались договоры на капитальный ремонт более 180 лифтов в том числе и в доме на улице Суруна, 32/1 в Сумах, где 2 января в лифте погиб младенец.