Сумские теннисисты с серебром чемпионата Украины

Сегодня, 1 марта, состоялись финальные игры в парном разряде. Сумчане Александр Тужилин и Алексей Сарматов завоевали серебряные медали, проиграв в финале киевско-черниговской паер Евгений Прищепа / Виктор Ефимов, которые играют за сборную Украины.
Вторая наша пара Валерий Мельник / Александр Журба стала пятой.
Впереди еще личные соревнования.
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