В каких аптеках Сум есть «доступные лекарства» В Сумах продолжается заключения дополнительных соглашений с аптечными заведениями, в которых в течение первого квартала закончились средства по договорам на отпуск лекарств по правительственной программе «Доступные лекарства».

По словам заместителя городского головы Максима Галицкого, пока речь идет о 200 тыс. гривен.

«В связи с изменением модели механизма оплаты лекарственных средств по указанной программе обязанность обеспечения функционирования программы переходит от отдела здравоохранения в Национальную службу здоровья Украины. Соответственно на первый квартал 2019 года Правительством было заложено ограниченное финансирование на обеспечение населения доступными лекарствами. В настоящее время проводятся мероприятия по заключению дополнительных соглашений на пропорциональное увеличение общих сумм договоров субъектам хозяйствования, у которых исчерпаны средства по договорам», - отмечает чиновник.

Всего, на первый квартал этого года из государственного бюджета выделили 1,5 млн грн. На обеспечение населения города доступными лекарствами, из них по сети аптек уже распределили 1,2 млн гривен.

Максим Галицкий сообщил, что на сегодня в Сумах отпуск препаратов по правительственной программе «Доступные лекарства» осуществляет шесть апатичных заведений – это 20 аптек и аптечных пунктов.