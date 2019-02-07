В Сумах полгорода без воды КП «Горводоканал» сообщает о порыве водосети по улице Героев Крут.

В связи с проведением работ по ликвидации порыва водопровода Д = 400 мм по ул. Героев Крут, 54-54А сегодня, 1 марта, в 11:30 прекращено водоснабжение домов по ул. Интернационалистов, ул. Героев Крут, ул. Ивана Сирко, ул. Заливная, пр-т. Михаила Лушпы, ул. Прокофьева 36, 48А, 38/3, ул. Харьковская 26/1, 24, 40, 31, 33, 39, 41, 43.

По завершении ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. Извините за временные неудобства, говорится в сообщении.