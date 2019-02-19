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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30191

В Конотопе строят общежитие для военных

Замглавы Сумской облгосадминистрации Александр Милаш осмотрел ход строительства общежитий улучшенного планирования для военнослужащих в Конотопе.

«Учитывая приграничный статус области, создание надлежащих условий службы и отдыха наших военнослужащих - это основная задача не только для власти страны, но и для местной власти», - заявил Александр Милаш.

Построенное в Конотопе общежитие улучшенной планировки, продуманное до деталей, соответствует современным условиям и предназначено для размещения 125 бойцов в 25 комнатах.

Александр Милаш вместе с начальником областного управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Виталием Тимошенко и руководством Конотопского городского совета осмотрели ход проведения отделочных работ, обустройство комнат общего пользования, комнат для проживания военнослужащих Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины.

Общество Военные Жилье для военных Конотоп Общежития

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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