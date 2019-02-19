В Конотопе строят общежитие для военных Замглавы Сумской облгосадминистрации Александр Милаш осмотрел ход строительства общежитий улучшенного планирования для военнослужащих в Конотопе.

«Учитывая приграничный статус области, создание надлежащих условий службы и отдыха наших военнослужащих - это основная задача не только для власти страны, но и для местной власти», - заявил Александр Милаш.

Построенное в Конотопе общежитие улучшенной планировки, продуманное до деталей, соответствует современным условиям и предназначено для размещения 125 бойцов в 25 комнатах.

Александр Милаш вместе с начальником областного управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Виталием Тимошенко и руководством Конотопского городского совета осмотрели ход проведения отделочных работ, обустройство комнат общего пользования, комнат для проживания военнослужащих Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины.