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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33632

Новый вид мошенничества уже на Сумщине

Называясь представителями мобильных операторов, аферисты предлагают гражданам перечислить на их банковские карточки якобы начисленные компанией за длительное пользование номером деньги. И когда человек соглашается, просят назвать оставленный ей в смс-сообщении код - и тем самым получают доступ к чужому банковскому счету.

В дежурную часть Тростянецкого отделения полиции обратился 47-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенничества. Как выяснилось, днем к нему на мобильный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся представителем компании сотовой связи «Водафон Украина», и сообщил, что сегодня якобы проходит акция от этой компании. А для того, чтобы мужчине насчитали бонусы, необходимо назвать код в смс-сообщении, которое ему придет на мобильный телефон.

Через несколько секунд действительно пришло смс-сообщение, и гражданин, не подозревая ничего дурного, назвал код незнакомому собеседнику. После этого связь прервалась, а уже через несколько часов мужчина обнаружил, что с его банковского счета были сняты денежные средства в сумме 17000 гривен.

Днем ранее жертвой подобной аферы стал 54-летний житель Сум. Неизвестный злоумышленник, позвонив мужчине, тоже назвался представителем компании «Водафон» и заявил, что на мобильном счете заявителя есть бонусы, которые по желанию владельца номера можно обменять на подарки или деньги. Когда же тот выбрал деньги, собеседник попросил назвать код в смс-сообщении, которое должно поступить на телефон. После того, как это было сделано, с банковского счета гражданина исчезло 16 350 гривен.

От подобного мошенничества пострадал еще одна жительница Сумской области, у которой неизвестные аферисты похитили с банковского счета более 40000 гривен.

«Мошенники чуть ли не каждый день придумывают новые схемы и «маски», чтобы обогатиться за счет других, - говорит Сергей Ганцев, старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУНП. - Злоумышленники под видом представителя одного из мобильных операторов, звонят потенциальной жертве или рассылают смс-сообщение с абонентских номеров различных мобильных операторов. В разговоре с гражданами они представляются работниками той или иной компании сотовых связи, которым пользуется человек, и рассказывают об акции, для участия в которой необходимо подтвердить код, который направляется пострадавшему якобы для подтверждения участия в акции. На самом деле, получая таким образом пароль, злоумышленники с помощью приложения «Мой Водафон», «Мой Киевстар» и др. блокируют абонентский номер телефона владельца карты, то есть потерпевшего, и перевыпускают абонентский номер на заранее подготовленную сим-карту. Таким образом, номер телефона потерпевшего блокируется, а злоумышленники в свою очередь, если номер телефона является финансовым, могут проводить любые банковские операции с помощью известных банковских приложений, в частности - перечислять денежные средства со счета потерпевшего на любой другой счет».

Поэтому полиция советует гражданам, с кем бы они ни говорили, и кем бы их собеседник ни представлялся, никогда не сообщать коды с смс-сообщений. Однако, если уж так сложилось, и человек предоставил этот код постороннему лицу - в этом случае необходимо немедленно связаться с представителями мобильного оператора, который обслуживает сим-карту, и заблокировать ее. Также следует заблокировать и все банковские карточные счета, если номер, которым завладели мошенники, является финансовым. И обязательно сообщить о факте мошенничества в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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