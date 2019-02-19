Минус один: Садовый отказался от борьбы за президентское кресло Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах-2019.

Об этом решении объявил сам политик на брифинге в пятницу, 1 марта. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я принял решение – я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко», - сказал Садовый.

Садовый добавил, что подпишет с Гриценко на следующей неделе публичное соглашение о принципах обороны государства, принципах борьбы с коррупцией и т.д.

«Если я сейчас этого не сделаю, мы проигрываем выборы, – тогда весь негатив из-за того, что мы не использовали шанс поддержать Гриценко, ляжет на нас всех», - объяснял решение своим сторонникам Садовый.