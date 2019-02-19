Минус один: Садовый отказался от борьбы за президентское кресло

Об этом решении объявил сам политик на брифинге в пятницу, 1 марта. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Я принял решение – я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко», - сказал Садовый.
Садовый добавил, что подпишет с Гриценко на следующей неделе публичное соглашение о принципах обороны государства, принципах борьбы с коррупцией и т.д.
«Если я сейчас этого не сделаю, мы проигрываем выборы, – тогда весь негатив из-за того, что мы не использовали шанс поддержать Гриценко, ляжет на нас всех», - объяснял решение своим сторонникам Садовый.
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