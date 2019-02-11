На выходных на Сумщине будет морозно

Ожидается преимущественно сухая, морозная погода, сообщает областной гидрометцентр.
2 марта - местами небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -4 ..- 9ºС, днем -1 ..- 6ºС.
3 марта - без осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью -8 ..- 13ºС, днем -1 ..- 6ºС.
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