На Сумщине за два месяца совершено почти 300 краж С начала года на Сумщине произошло 296 краж чужого имущества, из которых 192 уже полицией раскрыты.

Правоохранители констатируют: количество совершенных преступлений этого вида могла бы быть куда меньше, если бы сами граждане не пренебрегали элементарными правилами охраны и хранения своего имущества.

Работники Шосткинского отдела полиции разыскивают вора, который, воспользовавшись длительным отсутствием хозяев, повредил входную дверь, проник в дачный домик и вынес все более менее ценное имущество: одежду, бытовую технику, электроинструменты, изделия из металла и т.п. Факт кражи 62-летний владелец обнаружил только через неделю, и обратился за помощью в полицию.

Также правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника, который совершил кражу немалой суммы денег из жилища 59-летнего гражданина. Вор воспользовался найденным в тайнике у входной двери ключом, открыл замок, вошел в помещение и украл около 7000 гривен.

Правоохранители открыли по обоим фактам уголовные производства по признакам ч.3 ст. 185 УК Украины, и разыскивают воров.

Полицейские говорят: эти краж могло бы и не произойти, если бы граждане более ответственно относились к охране и хранения своего имущества. И советуют: уходя из дома, не следует забывать закрывать на ключ двери дома, а сами ключи хранить в более надежном месте, чем у входной двери, под ковриками или у крыльца - это те места, которые воры осматривают в первую очередь. Также нужно плотно закрывать или запирать форточки, балконные окна и двери, не лишним будет оборудовать их решеткой, особенно когда жилье находится на двух первых или последних этажах. Жителям частного сектора следует оборудовать надежными замками ворота и калитки, и, при необходимости, приобрести сторожевую собаку, которая бы охранял усадьбу от незваных гостей в отсутствие хозяина. Конечно, все эти предостережения не могут полностью обезопасить жилье от кражи, но существенно улучшатся шансы не потерять имущество, и во многих случаях обезопасят граждан от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.