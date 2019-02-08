Смерть в лифте: подозреваемый заммэра Сум лег в стационар В неврологическое отделение 1-й городской больницы заммэра Александр Журба лег 28 февраля.

А сегодня, 1 марта, следственный судья Заречного райсуда Сум Евгений Янголь должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Без подозреваемого такие ходатайства рассматриваться не могут. Поэтому заседание отложили. Прокуратура просила меру пресечения в виде личного обязательства, пишет sumy.today.

Напомним: 21 февраля прокуратура сообщила о подозрении заместителю мэра Сум Александру Журбе и директору департамента инфраструктуры города Сумского городского совета Григорию Яременко по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, повлекшие тяжкие последствия).

Правоохранители обвиняют чиновников мэрии в том, что они должным образом не обеспечили контроль за проведением ремонтных работ и последующей эксплуатацией лифтов в городе, в том числе на Супруна 32/1, где 2 января погиб 2-месячный мальчик в якобы капитально отремонтированном за год до того лифте.

В частности, господин Яременко заключал договоры на капремонт 180 лифтов на Сумы 34,5 млн грн.

Также, по данным прокуратуры, ведется следствие по факту возможного присвоения средств, выделенных на ремонт подъемников и систем диспетчеризации.

В рамках следствия проверяются все 180 отремонтированных в течение двух последних лет лифтов. Уже проведен осмотр 10 лифтов, в 5-ти из них обнаружено, что замена некоторых деталей проведена только на бумаге.

Григорию Яременко уже избрали меру пресечения в виде личного обязательства.