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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20426

Частный предприниматель на Сумщине заплатит 370 тысяч штрафа

За использование труда несовершеннолетних без официального оформления ЧП на Сумщине заплатит штраф более 370 тыс грн.

В Ахтырке предприниматель незаконно использовал труд трех несовершеннолетних работников, прикрываясь прохождением ими производственной практики. За установленное в ходе инспекционного посещения нарушение трудового законодательства в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины на работодателя наложен штраф в сумме 375 570 грн. Сообщает Управление Гоструда Сумской области.

При этом установлено, что проверенный субъект хозяйствования не имеет в своем штате ни одного наемного работника. Инспекторами труда зафиксирован факт выполнения работ / оказания услуг (обслуживания посетителей, приготовление блюд и реализацию товаров, в том числе табачных изделий) несовершеннолетними работниками, с которыми не заключены трудовые договоры.

Из предоставленных ЧП документов (копии договоров, копия приказа) следует, что все договоры о дуальной форме обучения ее «практикантов» заключены ЧП, что противоречит части 10 статьи 9 Закона Украины «Об образовании». Также практика проводилась по профессии «Повар. Продавец продовольственных товаров», которая не указана в перечне профессий ГУЗ «Ахтырский центр профессионально-технического образования» для внедрения элементов дуальной формы обучения.

Кроме того, согласно пункту 1 части 1 статьи 15-3 Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» запрещается продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий лицами, не достигшим 18 лет.

За выявленное нарушение на наряду с применением к работодателю штрафной санкции по результатам мероприятия государственного контроля Управлением Гоструда в Сумской области направлены письма для соответствующего реагирования в Службу по делам детей, Департамент образования Сумской ОГА и ювенальную превенцию ГУНП в Сумской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Детский труд Нелегальные работники Управление гоструда в Сумской области Штраф

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