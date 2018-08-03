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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине накрыли подпольный алкогольный цех

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали схему незаконного производства и реализации фальсифицированного алкоголя и изъяли крупную партию подакцизной продукции.

В рамках проведения операции «Акциз-2019» и расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины установлено, что мужчина подпольно производит и реализует алкогольные напитки, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей. Для производства фальсификата фигурант использовал спирт неизвестного происхождения, который закупал через Интернет, используя для доставки услуги логистических компаний.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигуранта и на подпольном производстве, из незаконного оборота изъято более 1,4 тыс. литров спирта и незаконно изготовленного фальсификата в пластиковых емкостях и упаковках типа «bag-in-box». Кроме того, изъято более 6000 пачек табачных изделий иностранного и отечественного производства без марок акцизного налога и с поддельными акцизными марками.

Всего изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 650 тыс. гривен. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на удаленные ТМЦ.

Продолжается следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

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