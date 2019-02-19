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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33752

В Сумах столкнулись 4 автомобиля

Происшествие случилось 28 февраля, утром, на улице Привокзальной.

Как выяснили прибывшие патрульные, водитель, управляя автомобилем Renault Kangoo, пересекая двойную сплошную линию, начал совершать обгон. Не убедившись в безопасности своего маневра и не выдержав безопасную скорость движения, он допустил столкновение с транспортным средством Daewoo Nexia, водитель которого, с соблюдением ПДД, осуществлял разворот. После столкновения неуправляемая машина Renault Kangoo наехала на припаркованные автомобили Ford Fiesta и Ford Focus.

В результате ДТП все транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили автопроисшествии и составили на водителя административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122 (нарушение требований разметки проезжей части дорог) КоАП.

Право Дтп

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