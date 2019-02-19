В Сумах столкнулись 4 автомобиля

Как выяснили прибывшие патрульные, водитель, управляя автомобилем Renault Kangoo, пересекая двойную сплошную линию, начал совершать обгон. Не убедившись в безопасности своего маневра и не выдержав безопасную скорость движения, он допустил столкновение с транспортным средством Daewoo Nexia, водитель которого, с соблюдением ПДД, осуществлял разворот. После столкновения неуправляемая машина Renault Kangoo наехала на припаркованные автомобили Ford Fiesta и Ford Focus.
В результате ДТП все транспортные средства получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили автопроисшествии и составили на водителя административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122 (нарушение требований разметки проезжей части дорог) КоАП.
Происшествие случилось 27 февраля, около 18 часов, на проспекте Курском....
На трассе Сумы - Белополье автоцистерна съехала на обочину....
Суд вынес приговор по ДТП на ул. Сумской в Харькове....
25 февраля, утром, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на перекрестке улиц Степана Бандеры и Засумская....
ДТП произошло 22 февраля, около 23 часов, на перекрестке улиц Харьковской, Героев Сумщины и Покровской площади....