В Сумах столкнулись 4 автомобиля Происшествие случилось 28 февраля, утром, на улице Привокзальной.

Как выяснили прибывшие патрульные, водитель, управляя автомобилем Renault Kangoo, пересекая двойную сплошную линию, начал совершать обгон. Не убедившись в безопасности своего маневра и не выдержав безопасную скорость движения, он допустил столкновение с транспортным средством Daewoo Nexia, водитель которого, с соблюдением ПДД, осуществлял разворот. После столкновения неуправляемая машина Renault Kangoo наехала на припаркованные автомобили Ford Fiesta и Ford Focus.

В результате ДТП все транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили автопроисшествии и составили на водителя административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122 (нарушение требований разметки проезжей части дорог) КоАП.