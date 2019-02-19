Минус два: Дмитрий Гнап снялся с выборов президента Дмитрий Гнап снялся с выборов 2019 в поддержку Гриценко.

Экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Об этом он сказал сегодня в своем видеообращении на странице в Facebook.

«Я подтверждаю обещание и готов сняться в пользу Гриценко. Но окончательное решение должна принять партия «Сила людей», – заявил Дмитрий Гнап.

Напомним: Сегодня мэр Львова Андрей Садовый также снялся с выборов президента и поддержал Анатолий Гриценко.