Минус два: Дмитрий Гнап снялся с выборов президента

Экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко.
Об этом он сказал сегодня в своем видеообращении на странице в Facebook.
«Я подтверждаю обещание и готов сняться в пользу Гриценко. Но окончательное решение должна принять партия «Сила людей», – заявил Дмитрий Гнап.
Напомним: Сегодня мэр Львова Андрей Садовый также снялся с выборов президента и поддержал Анатолий Гриценко.
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