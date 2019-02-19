В Сумах задержали шесть магазинных воров В Сумах за последние двое суток сотрудники управления полиции охраны задержали шестерых посетителей магазинов, которые пытались вынести под верхней одеждой неоплаченный товар.

За последние двое суток на пульт наблюдения полиции охраны поступило 6 сообщений о срабатывании кнопок «Срочный вызов полиции», расположенных в торговых центрах города. По указанным адресам немедленно выезжали группы реагирования. Причиной вызовов стали молодые люди от 18 до 30 лет, которые пытались пронести мимо кассы за пределы магазина неоплаченный товар.

То, что скрывается от взгляда персонала, фиксируют камеры видеонаблюдения. Так, молодой человек приятной внешности, хорошо и со вкусом одетый, взял с полки джинсы за 1200 грн и спрятал их под верхнюю одежду. Понимая, что противокражная бирка не позволит незаметно вынести товар за пределы магазина, ловкач ее снял и бросил обратно на полку. Во всех других случаях таким же образом в карманы «гурманов», попали коробка с коньяком 670 грн и различные продукты питания на общую сумму более 2000 грн.

В полиции предупреждают, что подобные действия согласно ч.1 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины квалифицируются как «кража», и наказанием может стать трехлетнее заключение.

Поэтому, говорят правоохранители, не нужно испытывать судьбу. А тем, кто все же решится действовать вопреки Закону, следует помнить, что большинство магазинов и супермаркетов оборудованы камерами видеонаблюдения, различными системы контроля и кнопками «Срочный вызов полиции», сообщает управление полиции охраны в Сумской области.