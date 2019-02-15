Глуховская биатлонистка с бронзой на юниорском кубке IBU В норвежском Шушене стартовал третий (заключительный) этап Юниорского кубка IBU.

Первыми на старт спринтерской гонки вышли юниоры. Сумчанин Богдан Цымбал, не смотря на суммарных два промаха, показал пятый результат по скорости в гонке, поэтому занял высокое итоговое шестое место. Кроме него очки смогли набрать Роман Боровик и Владислав Кошовец, показав результат в ТОП-30. Наш Евгений Ивченко был 58-ым, пишет biathlon.com.ua.

Победу в спринте праздновал словенский юниор Алекс Чисар. Чистая стрельба, подкрепленная хорошим ходом - залог его успеха. Серебро досталось россиянину Андрею Вьюхину, развившему такую скорость, что даже четыре промаха не помешали взобраться на пьедестал. Нико Салют из Швейцарии замкнул призовую тройку.

Спринт. Юниоры

1. Алекс Чисар (0+0) 25:04,8

2. Андрей Вьюхин (1+3) +23,1

3. Нико Салют (0+1) +31,5

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6. Богдан Цымбал (1+1) +42,6

22. Владислав Кошовец (1+0) +1:36,9

29. Роман Боровик (0+0) +1:45,1

50. Сергей Телень (1+2) +2:18,2

58. Евгений Ивченко (1+1) +2:30,7

87. Юрий Сытник (5+3) +4:29,3

Дальше на старт вышли юниорки. Первый огневой рубеж оказался заколдованным для всех семерых наших спортсменок - ни одна не смогла пройти его чисто. Стойка тоже оказалась проблемной для большинства спортсменок из Украины. А вот глуховчанка Анна Кривонос, пройдя её без штрафа, еще в самом начале спринта заняла позицию в призовой тройке и смогла там удержаться до завершения гонки, завоевав бронзу. Отметим, что и по скорости стрельбы, и по скорости на лыжне Аня вошла в десятку лучших.

Милена Тодорова из Болгарии завоевала серебро. А победительницей стала шведка Аманда Лундстрем, которой золото принесло отсутствие ошибок на огневых рубежах.

Кроме Ани Кривонос, еще две украинки смогли набрать кубковые очки. Екатерина Бех за 19-ое итоговое место, а Кристина Дмитренко - на границе зачетной зоны, став 38-ой в спринте.

Спринт. Юниорки

1. Аманда Лундстрем (0+0) 21:47,0

2. Милена Тодорова (1+0) +4,7

3. Анна Кривонос (1+0) +18,4

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19. Екатерина Бех (1+2) +1:26,9

38. Кристина Дмитренко (1+1) +1:58,2

41. Валерия Дмитренко (1+0) +2:04,7

56. Любовь Кипяченкова (1+2) +2:55,7

75. Анна Коваленко (3+2) +4:00,7

81. Анастасия Рассказова (1+3) +4:21,9