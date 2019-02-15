Сумская биатлонистка в десятке на кубке IBU В Отепяя (Эстония) стартовал седьмой этап Кубка IBU.

В первый день соревновались в суперспринте. Первыми начинали женщины. После квалификации в финал, который проводился в формате сокращенного масс-старта, пробились две украинки, пишет biathlon.com.ua. Ольга Абрамова и Яна Бондарь выбыли после квалификации.

Сумчанка Юлия Журавок, которая в квалификации была четвертой, до последнего рубежа претендовала на призовое место. Три огневых рубежа Юля прошла безукоризненно. И когда на заключительной стойке соперницы начали ошибаться, у украинки появился шанс на подиум. Не пропал этот шанс даже после одного промаха - ведь для исправления ошибки формат суперспринта предусматривает запасной патрон. Но выцеливала его Журавок очень долго, затратив на шесть выстрелов 52 секунды. После этого на дистанцию Юля отправилась девятой, на этой позиции и добежав до финиша.

Надежде Белкиной стрельба удалась в меньшей степени: три запасных патрона и три круга штрафа не позволили претендовать на высокие места, и в итоге Надя финишировала 23-й.

Победу в суперспринте одержала представительница Германии Анна Вайдель, затратившая на четыре огневых рубежа всего один запасной патрон. На 32 секунды отстала от нее австрийка Дуня Здуч - огромный перевес для такой короткой дистанции. Третьей в напряженной борьбе стала победительница квалификации Текла Брюн-Ли из Норвегии.

Суперспринт. Женщины

1. Анна Вайдель (0+1) 14:35,3

2. Дуня Здуч (1+3) +31,9

3. Текла Брюн-Ли (2+3) +45,1

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9. Юлия Журавок (0+1) +1:09,6

23. Надежда Белкина (3+3) +2:15,5

В финале мужского суперспринта, который закрывал насыщенную программу первого соревновательного дня в Отепяя, бал правили норвежские спортсмены. Победителем стал Эндре Стрёмсхейм, а компанию на подиуме ему составил Хенрик Лабелунд, завоевавший бронзу. Между двумя скандинавами сумел вклиниться итальянец Даниэле Капеллари.

Виталий Труш начал гонку очень здорово: после второго огневого рубежа он отправился на дистанцию лидером! Но стрельба стоя вынудила украинских болельщиков поумерить аппетиты: на третьем рубеже Виталий заработал круг штрафа. Добавив еще три круга на заключительном рубеже, к финишу Труш пришел 13-м - всего на две позиции хуже своего личного рекорда в гонках Кубка IBU.

Антон Мигда проводивший первый международный старт в текущем сезоне, стрельбу провел более ровно - на трех первых огневых рубежах заработав по одному кругу штрафа, а четвертый отработав при помощи запасного патрона. Но недостаток соревновательной практики сказывается на скорости бега, и даже с неплохой по меркам этой гонки стрельбой наш спортсмен финишировал лишь 26-м.

Наши Антон Дудченко и Андрей Доценко, а также Тарас Лесюк квалификацию не прошли.

Суперспринт. Мужчины

1. Эндре Стрёмсхейм (2+2) 13:13,2

2. Даниэле Каппеллари (1+2) +13,8

3. Хенрик Лабелунд (1+3) +24,6

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13. Виталий Труш (4+3) +1:17,4

26. Антон Мигда (3+4) +2:37,5

Завтра седьмой этап Кубка IBU в Отепяя завершится спринтами у женщин и мужчин.