Сумчане проиграли на гандбольной площадке

Сначала на паркет манежу СумГУ вышли женские команды - «СумДУ» и одесская «Южная Пальмира». К сожалению, наши девчата не смогли достойно противостоять гостям, - игра завершилась со счетом 31:38.
Затем играли мужские – «СумДУ» и запорожский «Мотор-3». Сумчане выглядели получше, но все равно проиграли 28:32.
Завтра пройдут повторные игры: мужчины начнут в 10.00, женщины – в 15.00.
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