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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:10182

Сумчане проиграли на гандбольной площадке

Сегодня, 1 марта, в Сумах прошли две игры чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге.

Сначала на паркет манежу СумГУ вышли женские команды - «СумДУ» и одесская «Южная Пальмира». К сожалению, наши девчата не смогли достойно противостоять гостям, - игра завершилась со счетом 31:38.

Затем играли мужские – «СумДУ» и запорожский «Мотор-3». Сумчане выглядели получше, но все равно проиграли 28:32.

Завтра пройдут повторные игры: мужчины начнут в 10.00, женщины – в 15.00.

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