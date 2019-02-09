Сумские волейболисты уходят в отрыв Сегодня, 1 марта, в Сумах прошла игра чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги.

На площадке спортзала 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57) встречались команды, ведущие борьбу за шестую позицию в турнирной таблице. «ШВСМ-СумДУ» принимала лубенский «Фаворит». Игра завершилась непростой победой хозяев 3:1 (27-25, 27-25, 24-26, 25-21). Завтра повторная игра начнется в 12.00. Другие матчи дня: «Юракадемия» Харьков – «Новатор» Хмельницкий 3:1 «МХП Винница» - «Сердце Подолья» Винница 3:2 «Буревестник-ШВСМ» Чернигов – «Барком-Кажаны» Львов 2:3 После этих игр лидировать продолжает «Барком» - 64 очка (22 победы – 3 поражения), дальше – «Сердце Подолья» - 56 (19-6), «МХП Винница» - 56 (19-6), «Юракадемия» - 40 (14-11), «Новатор» - 37 (13-12), «ШВСМ-СумДУ» - 19 (6-19), «Фаворит» - 16 (5-20) и «Буревестник» - 12 (2-23).