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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:2860

Сумские волейболисты уходят в отрыв

Сегодня, 1 марта, в Сумах прошла игра чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги.

На площадке спортзала 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57) встречались команды, ведущие борьбу за шестую позицию в турнирной таблице. «ШВСМ-СумДУ» принимала лубенский «Фаворит». Игра завершилась непростой победой хозяев 3:1 (27-25, 27-25, 24-26, 25-21).

Завтра повторная игра начнется в 12.00.

Другие матчи дня:

«Юракадемия» Харьков – «Новатор» Хмельницкий 3:1

«МХП Винница» - «Сердце Подолья» Винница 3:2

«Буревестник-ШВСМ» Чернигов – «Барком-Кажаны» Львов 2:3

После этих игр лидировать продолжает «Барком» - 64 очка (22 победы – 3 поражения), дальше – «Сердце Подолья» - 56 (19-6), «МХП Винница» - 56 (19-6), «Юракадемия» - 40 (14-11), «Новатор» - 37 (13-12), «ШВСМ-СумДУ» - 19 (6-19), «Фаворит» - 16 (5-20) и «Буревестник» - 12 (2-23).

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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