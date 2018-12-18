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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:24234

Сумские лучники с медалями чемпионата Европы

В турецком Самсуне проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении.

Сегодня закончились командные стрельбы. Среди мужчин сборная Украины в составе олимпийского чемпиона - 2008, харьковчанина Виктора Рубана, львовянина Юрия Гавелко и сумчанина Владислава Лесняка стала второй, завоевав серебряные медали (в квалификации были первые). Наша команда в финале уступила россиянам.

Среди женщин сумчанка Полина Родионова и две студентки СумГПУ им. А.С.Макаренко новокаховчанка Анастасия Павлова и черновчанка Лидия Сиченикова стали третьими.

Также с медалью юниорская женская сборная – она вторая, но там сумчанок нет (львовянки Жанна Наумова и Александра Кукурзяк и Елизавета Сикало из Черкасс). Юниорская мужская с сумчанином Артемом Овчинниковым, студентом СумГПу черновчанином Иваном Кожакарем и харьковчанином Владимиром Каменским.

Завтра, 2 марта, в финале женского индивидуального турнира золото разыграют Лидия Сиченикова и россиянка Саяна Циремпилова. Полина Родионова в поединке за бронзовые награды встретится с россиянкой Инной Степановой.

За золото континентального первенства среди юниорок бороться Жанна Наумова и Матильда Луи из Франции, у юниоров – Иван Кожокарь и россиянин Игорь Григоренко.

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Спорт Анастасия Павлова Артем Овчинников Владислав Лесняк Иван Кожокарь Лидия Сиченикова Полина Родионова Стрельба из лука

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