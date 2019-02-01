Президент ПФК «Сумы» уже все порешал: клуб продолжит участие в Первой лиге Аккаунт ПФК «Сумы» в Инстаграм сообщает, что клуб продолжит выступление в Первой лиге.

«ПФК Сумы благодарит всех друзей клуба, в особенности болельщиков, которые обратили внимание на судьбу клуба. В результате переговоров, президент ПФК «Сумы» Ващенко Сергей Иванович, и президент ПФЛ Макаров Сергей Дмитриевич пришли к соглашению о продолжении участия клуба в Лиге».

«Не менее важным остается решение КДК ФФУ относительно клуба. Именно это решение сформирует дальнейший дух команды, мысли о будущем и, конечно же, привлекательность для спонсоров, на деньги которых и может существовать клуб. Ждем всех на наших играх. Календарь матчевых встреч, будет доступен в ближайшее время!».

Напомним, что неделю назад Ващенко (который дважды сидел за мошенничество) также в инстаграме сообщил, что клуб снимается с Первой лиги.

Ранее Ващенко заявлял, что ПФЛ может заставить его снять клуб с участия в турнире из-за исключения из Первой лиги харьковской «Кобры», где он занимал руководящую должность.

В феврале ФФУ сообщила об открытии производства в отношении Ващенко.

В начале 2019 года была инфрмация, что сумчане остались без футболистов и сотрудников. Через месяц пост президента «Сум» занял Ващенко.

Первый матч во второй части сезона «Сумы» сыграют против «Агробизнеса», встреча запланирована на 23 марта. После 17 матчей сумчане занимают 11-е место в Первой лиге, имея в активе 15 очков.