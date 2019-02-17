Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:51446

Чемпионат Европы по легкой атлетике: результаты наших

Сегодня, 1 марта, в Глазго (Великобритания) стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.

Фото: Alfredas Pliadis

В первый день украинцы не завоевали медалей, но многие прошли в финалы своих видов. Среди них, к сожалению, не было сумчан.

Сумчанин Виталий Бутрым с результатом 47,22 с вышел в полуфинал, где показал время чуть лучше – 47,20 с – седьмое среди всех участников, дальше проходили первые шесть.

Выпускник СумГУ Евгений Гуцол на 800-метровке не прошел даже в полуфинал. Его время – 5:50,29 – 26-ое – нужно было попадать в 12 лучших.

А вот студентка СумГУ донетчанка Анна Красуцкая в тройном прыжке попала в финал с результатом 13,82 м.

Сегодня вступят в борьбу уроженка Сум барьеристка Анна Плотицына и сумчанин Владимир Супрун в беге на 60 м.

Спорт Легкая атлетика

По тематике

Сумчан приглашают на первый весенний забег
27.02.2019 19:47

Сумчан приглашают на первый весенний забег

Начинай весенний беговой сезон уже 10 марта на первом весеннем забеге в городе Сумы LadiesRun от Race Project....

Сумские атлеты удачно выступили в Минске
27.02.2019 09:55

Сумские атлеты удачно выступили в Минске

25-26 февраля в манеже Белорусского государственного университета физкультуры в Минске состоялась международная матчевая встреча легкоатлетов-юниоров в помещении....

В Сумах соревновались инвалиды
26.02.2019 15:29

В Сумах соревновались инвалиды

В сумском манеже состоялся чемпионат Украины среди спортсменов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата и умственно физическими расстройствами....

В Сумах прошел снежный забег
24.02.2019 14:33

В Сумах прошел снежный забег

Сегодня, 24 февраля, в Сумах прошел Snowman Run 2019 от Race Projrct....

Сумские атлеты отличились на Балканах
17.02.2019 07:47

Сумские атлеты отличились на Балканах

На чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении украинцы выиграли семь медалей - четыре золотые и три серебряные....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.