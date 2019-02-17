Чемпионат Европы по легкой атлетике: результаты наших Сегодня, 1 марта, в Глазго (Великобритания) стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.

В первый день украинцы не завоевали медалей, но многие прошли в финалы своих видов. Среди них, к сожалению, не было сумчан.

Сумчанин Виталий Бутрым с результатом 47,22 с вышел в полуфинал, где показал время чуть лучше – 47,20 с – седьмое среди всех участников, дальше проходили первые шесть.

Выпускник СумГУ Евгений Гуцол на 800-метровке не прошел даже в полуфинал. Его время – 5:50,29 – 26-ое – нужно было попадать в 12 лучших.

А вот студентка СумГУ донетчанка Анна Красуцкая в тройном прыжке попала в финал с результатом 13,82 м.

Сегодня вступят в борьбу уроженка Сум барьеристка Анна Плотицына и сумчанин Владимир Супрун в беге на 60 м.