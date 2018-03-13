Сумские фигуристки отличились в Харькове 1 марта в Харькове прошел турнир по фигурному катанию Kharkiv Open Cup 2019.

Воспитанницы Екатерины Макаренко и Светланы Каравай Аня Борисова (2008-2009 г.р.) Настя Манько (2010 г.р.) стали бронзовыми призерками в категории «Элит-мастера».

А уже сегодня сумские фигуристы будут выступать в Житомире на 2-ой этап Кубка Украины по роликовому фигурному катанию.