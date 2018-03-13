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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57359

Сумские фигуристки отличились в Харькове

1 марта в Харькове прошел турнир по фигурному катанию Kharkiv Open Cup 2019.

Воспитанницы Екатерины Макаренко и Светланы Каравай Аня Борисова (2008-2009 г.р.) Настя Манько (2010 г.р.) стали бронзовыми призерками в категории «Элит-мастера».

А уже сегодня сумские фигуристы будут выступать в Житомире на 2-ой этап Кубка Украины по роликовому фигурному катанию.

Спорт Фигурное катание

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08.12.2018 20:25

Сумские фигуристы отличились в Харькове

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Сумские фигуристы закрыли сезон
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11 марта в Сумах состоялось праздник фигурного катания на коньках - открытые городские соревнования «SKATE SUMY 2018»....

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«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
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«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
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«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 21:00
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CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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