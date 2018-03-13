Сумские фигуристки отличились в Харькове

Воспитанницы Екатерины Макаренко и Светланы Каравай Аня Борисова (2008-2009 г.р.) Настя Манько (2010 г.р.) стали бронзовыми призерками в категории «Элит-мастера».
А уже сегодня сумские фигуристы будут выступать в Житомире на 2-ой этап Кубка Украины по роликовому фигурному катанию.
7 декабря в Харькове прошли соревнования KHARKIV OPEN CUP 2018 по фигурному катанию....
На выходных прошли всеукраинские соревнования по фигурному катанию Poltava Open Cup 2018....
24-25 марта прошел Открытый чемпионат Черновицкой области «Созвездие Буковины»....
На выходных в Харькове проходил 7-ой этап Всеукраинских соревнований юных фигуристов (1 этап открытого кубка Харьковской области по фигурному катанию...
11 марта в Сумах состоялось праздник фигурного катания на коньках - открытые городские соревнования «SKATE SUMY 2018»....