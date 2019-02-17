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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели достали из реки тела двух утопленников

1 марта в 14:52 в г. Тростянец отделение дежурного караула 24-й государственной пожарно-спасательной части было привлечено для поднятия из р. Боромля двух погибших людей.

В районе ул. Лозовая спасатели с помощью веревки вытащили из водоема на берег тела мужчин 1962 и 1973 г.р. Всего в операции участвовало 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Предостерегаем: на водоемах сложилась крайне опасная ситуация. Ледовое покрытие, там, где оно еще осталось, значительно потерял прочность, стало тоньше и более ломкими, появились многочисленные промоины. Для предотвращения несчастных случаев проявите здравый смысл и воздержитесь от выходов на лед, поскольку каждый шаг по тонкому льду может стать последним, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Тростянец Утопленики

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