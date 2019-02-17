На Сумщине спасатели достали из реки тела двух утопленников

В районе ул. Лозовая спасатели с помощью веревки вытащили из водоема на берег тела мужчин 1962 и 1973 г.р. Всего в операции участвовало 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Предостерегаем: на водоемах сложилась крайне опасная ситуация. Ледовое покрытие, там, где оно еще осталось, значительно потерял прочность, стало тоньше и более ломкими, появились многочисленные промоины. Для предотвращения несчастных случаев проявите здравый смысл и воздержитесь от выходов на лед, поскольку каждый шаг по тонкому льду может стать последним, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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