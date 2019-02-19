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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49240

В соседнем с Сумами Курском четыре легковушки зажали между двумя БТРами (видео)

27 февраля в российском Курске произошло массовое ДТП с участием двух БТРов.

Преступности НЕТ

ДТП произошло в результате «вклинивания» гражданских легковых автомобилей в колонну военной техники.

Четыре легковых автомобиля оказались зажаты между двумя бронетранспортерами на улице Добролюбова. Пострадавших в результате ДТП нет.

В командировании Курского военного гарнизона рассказали, что военная техника следовала колонной для передислокации в одну из воинских частей. По факту столкновения БТР с легковыми автомобилями на данный момент организована проверка.

Право Военные Дтп ДТП с военными Курск Российская агрессия

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