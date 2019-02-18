Сумские волейболисты снова выиграли у «Фаворита»

Матч прошел на площадке спортзала 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57). Как и вчера, сильнее оказались хозяева, хотя теперь они отдали одно очко соперникам 3:2 (25-22, 22-25, 222-25, 25-17, 15-9).
Другие матчи дня:
«Юракадемия» Харьков – «Новатор» Хмельницкий 3:1
«МХП Винница» – «Сердце Подолья» Винница
«Буревестник-ШВСМ» Чернигов – «Барком-Кажаны» Львов
После этой игры сумчане еще больше оторвались как раз от лубенчан – теперь между командами 4 очка: у наших 21 и шестое место, у соперников – 17 и седьмое.
Сегодня, 1 марта, в Сумах прошла игра чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги....
26-28 февраля в Сумах прошли финальные игры ХХV областная спартакиада среди высших учебных заведений I-II аккредитации по волейболу среди юношей....
1-2 марта в Сумах пройдут игры 13-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....
ХVI областная Универсиада среди с высших учебных заведений III-IV аккредитации продолжается....
17 февраля в спортзале СумГУ прошел очередной, ежегодный турнир по волейболу среди женских команд памяти тренера, арбитра и преподавателя СумГУ...