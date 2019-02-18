Сумские волейболисты снова выиграли у «Фаворита» Сегодня, 2 марта, в Сумах прошла повторная игра чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги между «ШВСМ-СумДУ» и лубенским «Фаворитом».

Матч прошел на площадке спортзала 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57). Как и вчера, сильнее оказались хозяева, хотя теперь они отдали одно очко соперникам 3:2 (25-22, 22-25, 222-25, 25-17, 15-9).

Другие матчи дня:

«Юракадемия» Харьков – «Новатор» Хмельницкий 3:1

«МХП Винница» – «Сердце Подолья» Винница

«Буревестник-ШВСМ» Чернигов – «Барком-Кажаны» Львов

После этой игры сумчане еще больше оторвались как раз от лубенчан – теперь между командами 4 очка: у наших 21 и шестое место, у соперников – 17 и седьмое.