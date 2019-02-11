Кто в Сумах останется ночью без воды Ночью работа Токаревского водозабора будет приостановлена.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 500 мм по ул. 1-я Замостянская, 93 сегодня, 2 марта, с 22:00 и до окончания работ будет приостановлена работа Токаревского насосной станции.

В связи с этим, в ночное время, будет прекращена подача воды в дома жителей 9-го, 10-го, 12-го микрорайонов, ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Зеленко, ул. Прокофьева, ул. Замостянская, ул. Мирошниченко и района Васильевки, сообщает КП «Горводоканал».