Кто в Сумах останется ночью без воды

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 500 мм по ул. 1-я Замостянская, 93 сегодня, 2 марта, с 22:00 и до окончания работ будет приостановлена работа Токаревского насосной станции.
В связи с этим, в ночное время, будет прекращена подача воды в дома жителей 9-го, 10-го, 12-го микрорайонов, ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Зеленко, ул. Прокофьева, ул. Замостянская, ул. Мирошниченко и района Васильевки, сообщает КП «Горводоканал».
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