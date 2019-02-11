Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59229

Кто в Сумах останется ночью без воды

Ночью работа Токаревского водозабора будет приостановлена.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 500 мм по ул. 1-я Замостянская, 93 сегодня, 2 марта, с 22:00 и до окончания работ будет приостановлена работа Токаревского насосной станции.

В связи с этим, в ночное время, будет прекращена подача воды в дома жителей 9-го, 10-го, 12-го микрорайонов, ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Зеленко, ул. Прокофьева, ул. Замостянская, ул. Мирошниченко и района Васильевки, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды

По тематике

В Сумах полгорода без воды
Вчера 13:17

В Сумах полгорода без воды

КП «Горводоканал» сообщает о порыве водосети по улице Героев Крут....

23.02.2019 10:42

В Сумах Барановка осталась без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на Барановке....

18.02.2019 11:06

В Курском микрорайоне отключат воду

КП «Горводоканал» сообщает об остановке Тополянского водозабора....

12.02.2019 09:58

Кто из сумчан сегодня без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 12 февраля....

11.02.2019 09:29

Сумчане снова будут без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 11 февраля....

Новости

Смерть в лифте: подозреваемый заммэра Сум лег в стационар
Вчера 14:55
Сумские студенты с медалями чемпионата Европы
Сегодня 15:25
Під час візиту в Суми Дерев’янко закликав жінок йти в політику: Вас має бути 50% у владі! (фото, відео)
Сегодня 15:22
Сумские футзалисты пробились в финал четырех кубка Украины
Сегодня 15:07
Кто в Сумах останется ночью без воды
Сегодня 14:59
Сумские волейболисты снова выиграли у «Фаворита»
Сегодня 14:06
В соседнем с Сумами Курске четыре легковушки зажали между двумя БТРами (видео)
Сегодня 13:49
На Сумщине спасатели достали из реки тела двух утопленников
Сегодня 13:22
Сумские фигуристки отличились в Харькове
Сегодня 10:57
Чемпионат Европы по легкой атлетике: результаты наших
Сегодня 07:51
Президент ПФК «Сумы» уже все порешал: клуб продолжит участие в Первой лиге
Вчера 23:00
Сумские лучники с медалями чемпионата Европы
Вчера 22:24
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.