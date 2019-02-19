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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07205

Сумские футзалисты пробились в финал четырех кубка Украины

Сегодня, 2 марта, в Сумах проходил ответный матч ¼ финала кубка Украины по футзалу.

В манеже СумГУ «FoodCentre-СумДУ» принимал представителя Экстра-лиги хмельницкий «Сокол». После гостевой ничьи 1:1 две недели назад на этот раз сумчане не оставили шансов гостям, обыграв соперников с разгромным счетом 5:0.

«Food Centre-СумДУ» — «Сокол» — 5:0

«Food Centre-СумДУ»: Козаченко — Мысловский, Острога, Зеленский, Велиев, Сорока, Прощенко, Катеринин, Игумнов, Мороз, Довгополов.

«Сокол»: Чех — Хамдамов, Сорока, Первеев, Кручек, Подлюк, Щербань, Борисевич, Вербовый, Черныш, Мыколайчук — Шевченко

Голы: Катеринин, 3, Игумнов, 20, Острога, 22, 29, Мысловский, 33

Предупреждения: Велиев, 3, Сорока, 9 — Кручек, 20

Напомним, жеребьёвка «Финала четырёх» Кубка Украины состоится в Киеве во вторник.

Спорт FoodCentre-СумДУ Кубок Украины по футзалу Футзал
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