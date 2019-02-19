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Під час візиту в Суми Дерев’янко закликав жінок йти в політику: Вас має бути 50% у владі! (фото, відео)

Кандидат в Президенти України від партії «ВОЛЯ», народний депутат Юрій Дерев’янко зустрівся із активними жінками міста Суми, з якими обговорив необхідність законодавчо встановити, що жінок у владі має бути не менше 50%.

«Жінок має бути більше у владі, щоб приймати важливі для країни рішення. Особливо в тих питаннях, які жінки більше розуміють, які для них ближчі. У розвинених країнах участь жінок у владі дуже висока, у нас це всього лише 12%. Там вони активно залучаються у вирішенні навіть військових конфліктів», – сказав Дерев’янко.

Він закликав активних жінок йти в політику. «Жінка юрист, орговик, розбирається в гуманітарній сфері чи фахівець іншого спрямування - прекрасно, треба йти в політику. Ми бачимо в цьому перспективу, щоб жінка мала змогу почувати себе впевненою і корисною суспільству», - сказав політик.

За словами присутніх, найбільше хвилює жінок питання дітей, як їх забезпечувати, питання декрету, вакцинації. Бабусь цікавить, як дати майбутнє внукам, молоді жінки переживають, як народжувати дітей та чи зможуть їх забезпечити.

«У мене чоловік вже 5 років в АТО. Я його практично не бачу, і допомоги не має. Ніяких пільг нам немає, квиток на потяг за повною вартістю купуємо. Йому від Президента всякі медалі вручають, і що мені з того? На стіну повісити і дивитись? Допомога реальна потрібна», - сказала одна з учасниць зустрічі.

Юрій Дерев’янко зазначив, що війну сьогодні, на жаль використовують для заробляння грошей.

«Народ змушений виїжджати за кордон, виживати. Це проблема на рівні олігархічної системи - і її треба ламати, бо інакше вона зламає нас. Жінки можуть думати, що нема часу, достатніх знань. Нам треба їм дати впевненість, що у них все вийде, можем навчити, але їм обов’язково треба брати участь у прийнятті рішень для країни. Ці всі питання вони краще знають. Адже на пільгах, підтримці дітей і матерів економлять - в тому числі через те, що жінок у владі немає, потрібно, щоб вони це відстоювали», - переконаний Юрій Дерев’янко.

Одна з жінок заявила про мізерну підтримку держави на дітей. «По 860 грн на місяць - цього вистачає лише на підгузки. У багатьох чоловіки працюють за мінімальну заробітну плату, є такі, що взагалі без чоловіків виховують дітей», - сказала вона.

Дерев’янко нагадав, що у 2004-2005 році підтримка складала 10 тисяч доларів на дитину.

«І ця сума зростала залежно від кількості дітей в сім’ї. Тоді курс долара був 5 і це було 50 тисяч гривень, за нинішнім курсом це мало б бути 270 тисяч гривень, але ця сума не індексувалась і залишилась такою ж у гривнях. Зараз незалежно від кількості дітей мами отримують ту саму суму. Мамі цього не вистачає. Гроші в бюджеті нині розпиляються на всякі непотрібні речі, при чому мають по 50% відкатів. Бо з підтримки на дітей вони нічого не візьмуть, це цільова стаття, де нічого не вкрадуть», - обурився політик.

Він вважає, що 10 тисяч доларів - це більш-менш адекватна цифра, щоб забезпечити дитину. «Але це один маленький крок. Потрібна нормальна економічна політика, нормальна робота з гідною зарплатою. Важливо, аби жінки брали участь у вирішенні таких питань, бо вони розуміють, наскільки це важливо - мати можливість нормально забезпечити дитину», - зазначив нардеп.

Нагадаємо, для реалізації принципів демократії і гармонії партія "ВОЛЯ" прийняла рішення формувати свої виборчі списки до Парламенту та місцевих рад на 50% з жінок та домагатиметься прийняття закону про 50% квоти для жінок у списках всіх політичних партій. Для цього започаткували громадський рух "Я можу". 

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