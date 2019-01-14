Сумские студенты с медалями чемпионата Европы Сегодня, 2 марта, в турецком Самсуне завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении.

В финале женского индивидуального турнира золото студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко черновчанка Лидия Сиченикова проиграла россиянке Саяне Циремпиловой, завоевав серебро. Сумчанка Полина Родионова в поединке за бронзовые награды проиграла другой россиянке Инне Степановой. Еще одна студентка СумГПУ новокаховчанка Анастасия Павлова заняла шестое место. Напомним: командой они взяли третье место.

Среди юниоров золото завоевал еще один студент педуниверситета черновчанин Иван Кожокарь, среди юниорок – львовянка Жанна Наумова. Сумчанин Артем Овчинников занял 9-ое место. Напомним: юниоры в команде были четвертыми, юниорки – вторыми.

Среди мужчин украинцы заняли 5-7 места в таком порядке: харьковчанин Виктор Рубан, львовянин Виктор Гавелко и сумчанин Владислав Лесняк. Напомним: командой они завоевали второе место.

В общекомандном зачете сборная Украины поделила третье место с итальянцами – у обоих команд по 2 золота, 3 серебра и 1 бронзе. Впереди россияне (4-3-6) и турки (3-2-2)