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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13182

Сумские биатлонисты в ТОП-10 Юниорского кубка IBU

В норвежском Шушене во второй соревновательный день заключительного третьего этапа Юниорского кубка IBU вновь прошли спринтерские гонки.

Первым состоялся спринт у юниоров, пишет biathlon.com.ua.
Никто из стартовавших украинских юниоров не смог блеснуть точностью. Четверо ребят допустили по две ошибки, Сергей Телень четыре выстрела послал мимо. Юрий Сытник не смог закрыть шесть мишеней, при этом попав в тройку по скорострельности. Хотя в данном случае это вряд ли является утешением.
Хорошую скорость в гонке смог продемонстрировать лишь сумчанин Богдан Цымбал - его ход в сегодняшнем спринте шестой. Остальные ребята - за пределами ТОП-40 по скорости. В зачетной зоне по итогам гонки оказались те из украинцев, кто ограничился двумя промахами.
Медальный подиум полностью претерпел изменения по сравнению с прошедшей вчера спринтерской гонкой. Победу праздновал стартовавший под первым номером молодой немец Тим Гротиан. Серебро завоевал итальянец Томмазо Джакомел, допустивший, как и победитель, промах на стойке и немного уступившей ему ходом. И чуть больше секунды не хватило до второго места Филипу Андерсену из Норвегии, не смотря на его два промаха.
Спринт. Юниоры
1. Тим Гротиан (0+1) 25:50,1
2. Томмазо Джакомел (0+1) +6,9
3. Филип Андерсен (0+2) +8,1
...
8. Богдан Цымбал (1+1) +59,0
26. Роман Боровик (1+1) +2:12,7
30. Владислав Кошовец (1+1) +2:16,9
39. Евгений Ивченко (0+2) +2:38,0
56. Сергей Телень (3+1) +3:04,6
74. Юрий Сытник (2+4) +4:22,6
Последней гонкой заключительного этапа Юниорского Кубка IBU стал спринт у юниорок.
Любопытный ход совершили тренеры российской сборной, оставив ряд своих "джокеров" в поздних стартовых номерах. Одна такая ставка как раз и сыграла - Анастасия Гореева, стартовав 81-й, прошла два рубежа с одним промахом, и, зная результаты основных соперниц, сумела обыграть их на дистанции последнего круга, выиграв сегодняшний спринт.
Всего одного точного выстрела при стрельбе стоя не хватило Екатерине Бех, чтобы принести еще одну медаль в копилку украинской команды в текущем сезоне. Двукратная чемпионка мира и сегодня стала лучшей в нашей сборной, но груз штрафного круга "потянул" Катю на пятую позицию на финише.
Глуховчанка Анна Кривонос также один раз заходила на 150 штрафных метров, но по ее гонке было заметно, что Аня много сил отдала вчера для завоевания подиума, и на второй спринт подряд немного не хватало свежести. В итоге Кривонос финишировала девятой. Отметим скорострельность Ани, которая по этому показателю стала лучшей в сегодняшней гонке.
Приятное впечатление оставила в этой гонке Анна Коваленко, также неплохо справившаяся со стрельбой и показавшая 19-й результат. Остальные украинские девушки финишировали за пределами зачетной зоны.
Спринт. Юниорки
1. Анастасия Гореева (0+1) 21:56,1
2. Милена Тодорова (0+1) +3,9
3. Ханна Кебингер (0+0) +5,6
...
5. Екатерина Бех (0+1) +32,0
9. Анна Кривонос (1+0) +47,1
19. Анна Коваленко (0+1) +1:40,5
48. Валерия Дмитренко (1+1) +2:47,2
56. Кристина Дмитренко (2+1) +3:03,9
67. Любовь Кипяченкова (1+2) +3:48,7
86. Анастасия Рассказова (4+2) +4:52,2

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