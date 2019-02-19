Чемпионат Европы по легкой атлетике: субботние результаты наших В Глазго (Великобритания) продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.

Сегодня в борьбу вступила уроженка Сум барьеристка Анна Плотицына и сумчанин Владимир Супрун в беге на 60 м.

Анна в предварительном забеге показала четвертое время – 8,15 с, что позволило ей выйти в полуфинал с 13-ым временем. Она единственная из украинок, кто прошел дальше.

Владимир после первого раунда выбыл из борьбы, - он был пятым в забеге с временем 6,87 с. До выхода в полуфинал не хватило 0,09 с.

Анна Плотицына и студентка СумГУ донетчанка Анна Красуцкая в тройном прыжке продолжат борьбу завтра.