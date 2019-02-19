Чемпионат Европы по легкой атлетике: субботние результаты наших

Сегодня в борьбу вступила уроженка Сум барьеристка Анна Плотицына и сумчанин Владимир Супрун в беге на 60 м.
Анна в предварительном забеге показала четвертое время – 8,15 с, что позволило ей выйти в полуфинал с 13-ым временем. Она единственная из украинок, кто прошел дальше.
Владимир после первого раунда выбыл из борьбы, - он был пятым в забеге с временем 6,87 с. До выхода в полуфинал не хватило 0,09 с.
Анна Плотицына и студентка СумГУ донетчанка Анна Красуцкая в тройном прыжке продолжат борьбу завтра.
Сегодня, 1 марта, в Глазго (Великобритания) стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении....
Начинай весенний беговой сезон уже 10 марта на первом весеннем забеге в городе Сумы LadiesRun от Race Project....
25-26 февраля в манеже Белорусского государственного университета физкультуры в Минске состоялась международная матчевая встреча легкоатлетов-юниоров в помещении....
В сумском манеже состоялся чемпионат Украины среди спортсменов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата и умственно физическими расстройствами....
Сегодня, 24 февраля, в Сумах прошел Snowman Run 2019 от Race Projrct....