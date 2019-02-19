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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:08345

Чемпионат Европы по легкой атлетике: субботние результаты наших

В Глазго (Великобритания) продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.

Сегодня в борьбу вступила уроженка Сум барьеристка Анна Плотицына и сумчанин Владимир Супрун в беге на 60 м.

Анна в предварительном забеге показала четвертое время – 8,15 с, что позволило ей выйти в полуфинал с 13-ым временем. Она единственная из украинок, кто прошел дальше.

Владимир после первого раунда выбыл из борьбы, - он был пятым в забеге с временем 6,87 с. До выхода в полуфинал не хватило 0,09 с.

Анна Плотицына и студентка СумГУ донетчанка Анна Красуцкая в тройном прыжке продолжат борьбу завтра.

Спорт Анна Плотицына Владимир Супрун Легкая атлетика

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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