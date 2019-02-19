На Сумщине накрыли психотропную лабораторию Работники полиции разоблачили организаторов лаборатории по изготовлению психотропных веществ.

Трое конотопчан уже не раз попадали в поле зрения правоохранителей, поскольку ведут антиобщественный образ жизни и длительное время употребляют наркотики. В рамках ранее открытого уголовного производства и с целью реализации оперативной информации, сотрудники Управления противодействия наркопреступности и детективы Следственного управления ГУНП в области прибыли с санкцией на обыск в квартиру, которую один из этих трех граждан арендует уже несколько месяцев. И почти с первого взгляда поняли, что наткнулись на лабораторию по изготовлению психотропных веществ.

«Лабораторная посуда, чрезвычайно точные весы, многочисленные емкости с химическими веществами, являющимися ингредиентами для изготовления психотропов, а также почти 30 граммов уже готового «продукта» изъяли наши сотрудники и детективы во время обыска помещения, - комментирует событие Александр Ройко, временно исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП в области. - А в ходе первоочередных следственных действий выяснилось, что они не только изготавливали амфетамин для себя, но и «угощали» им других наркозависимых, при этом предоставляя эту же квартиру для «кайфования». Поэтому сейчас все изъятое готовится к направлению на экспертное исследование, а самих владельцев мини-цеха проверяем на причастность к сбыту психотропных веществ».

Следствие по уголовному производству, ранее открытому по ст. 307 УК Украины, продолжается. По результатам дальнейших следственных действий будет принято процессуальное решение об открытии еще нескольких уголовных производств по признакам ст. 309 (производство наркотических и психотропных веществ), 313 (завладение оборудованием, предназначенным для использования наркотических или психотропных средств) и 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.