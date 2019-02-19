Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:19328

На Сумщине накрыли психотропную лабораторию

Работники полиции разоблачили организаторов лаборатории по изготовлению психотропных веществ.

Трое конотопчан уже не раз попадали в поле зрения правоохранителей, поскольку ведут антиобщественный образ жизни и длительное время употребляют наркотики. В рамках ранее открытого уголовного производства и с целью реализации оперативной информации, сотрудники Управления противодействия наркопреступности и детективы Следственного управления ГУНП в области прибыли с санкцией на обыск в квартиру, которую один из этих трех граждан арендует уже несколько месяцев. И почти с первого взгляда поняли, что наткнулись на лабораторию по изготовлению психотропных веществ.

«Лабораторная посуда, чрезвычайно точные весы, многочисленные емкости с химическими веществами, являющимися ингредиентами для изготовления психотропов, а также почти 30 граммов уже готового «продукта» изъяли наши сотрудники и детективы во время обыска помещения, - комментирует событие Александр Ройко, временно исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП в области. - А в ходе первоочередных следственных действий выяснилось, что они не только изготавливали амфетамин для себя, но и «угощали» им других наркозависимых, при этом предоставляя эту же квартиру для «кайфования». Поэтому сейчас все изъятое готовится к направлению на экспертное исследование, а самих владельцев мини-цеха проверяем на причастность к сбыту психотропных веществ».

Следствие по уголовному производству, ранее открытому по ст. 307 УК Украины, продолжается. По результатам дальнейших следственных действий будет принято процессуальное решение об открытии еще нескольких уголовных производств по признакам ст. 309 (производство наркотических и психотропных веществ), 313 (завладение оборудованием, предназначенным для использования наркотических или психотропных средств) и 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.

Право Конотоп Наркотики Психотропные вещества

По тематике

В Конотопе строят общежитие для военных
Вчера 13:30

В Конотопе строят общежитие для военных

Замглавы Сумской облгосадминистрации Александр Милаш осмотрел ход строительства общежитий улучшенного планирования для военнослужащих в Конотопе....

Музей тоталитаризма пополнится экспонатами из Конотопа
Вчера 09:38

Музей тоталитаризма пополнится экспонатами из Конотопа

28 февраля на сессии Конотопского горсовета большинством голосов депутаты передали в общую собственность территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области...

Вчера 08:34

В Конотопе передали бывшие роддом и наркодиспансер военным

28 февраля в Конотопе прошла сессия горсовета....

На Сумщине дали 8 лет за разбой
28.02.2019 17:48

На Сумщине дали 8 лет за разбой

К 8 годам лишения свободы осужден рецидивист, который систематически обворовывал соседей, а затем совершил разбойное нападение....

28.02.2019 11:39

На Сумщине школьник распылил газовый баллончик в классе: шестеро пострадавших

В Конотопе шестеро школьников обратились к врачам из-за распыления в помещении школы одним из старшеклассников содержания газового баллончика....

Новости

Смерть в лифте: подозреваемый заммэра Сум лег в стационар
Вчера 14:55
Определились финалисты чемпионата Сумщины по хоккею
Сегодня 20:47
Сумские баскетболисты проиграли аутсайдеру
Сегодня 20:33
На Сумщине накрыли психотропную лабораторию
Сегодня 19:19
Чемпионат Европы по легкой атлетике: субботние результаты наших
Сегодня 18:08
Сумские биатлонисты в ТОП-10 Юниорского кубка IBU
Сегодня 17:13
Сумские студенты с медалями чемпионата Европы
Сегодня 15:25
Під час візиту в Суми Дерев’янко закликав жінок йти в політику: Вас має бути 50% у владі! (фото, відео)
Сегодня 15:22
Сумские футзалисты пробились в финал четырех кубка Украины
Сегодня 15:07
Кто в Сумах останется ночью без воды
Сегодня 14:59
Сумские волейболисты снова выиграли у «Фаворита»
Сегодня 14:06
В соседнем с Сумами Курске четыре легковушки зажали между двумя БТРами (видео)
Сегодня 13:49
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.