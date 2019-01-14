Определились финалисты чемпионата Сумщины по хоккею Сегодня, 2 марта, в Сумах на стадионе «Авангард» прошли полуфинальные игры чемпионата области по хоккею в высшей лиге.

В первом матче играли ХК «Шостка» и ХК «Сумы». После первого периода шосткинцы проигрывали 0:3, но сумели сравнять счет, однако проиграли по буллитам 3:4. Кстати, за "сумчан" играли два игрока из других сумских команд первой лиги, которые завершили свой турнир на прошлой неделе. Это запрещено регламентом, так что возможны санкции.

В другом поединке ХК «Дружба» встречался с белопольский «Лидером». Только на последних секундах игры фавориты с севера Сумщины и лидеры после регулярного чемпионата сумели победить 2:1.

Завтра в 10.00 состоится игра за бронзу, в 12.00 – финал.