Определились финалисты чемпионата Сумщины по хоккею

В первом матче играли ХК «Шостка» и ХК «Сумы». После первого периода шосткинцы проигрывали 0:3, но сумели сравнять счет, однако проиграли по буллитам 3:4. Кстати, за "сумчан" играли два игрока из других сумских команд первой лиги, которые завершили свой турнир на прошлой неделе. Это запрещено регламентом, так что возможны санкции.
В другом поединке ХК «Дружба» встречался с белопольский «Лидером». Только на последних секундах игры фавориты с севера Сумщины и лидеры после регулярного чемпионата сумели победить 2:1.
Завтра в 10.00 состоится игра за бронзу, в 12.00 – финал.
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