Сумчане отличились на кубке Украины по мас-рестлингу Золото и 3 бронзы везут сумчане с Кубка Украины по мас-рестлингу, который завершился в Мелитополе.

Впервые воспитанники клуба «Чемпион» приняли участие во всеукраинском мероприятии – 4-ом Кубке Украины по мас-рестлингу. Их результаты:

1 место - Крупский Егор (80 кг, юноши до 17 лет),

3 место - Горшков Дмитрий (80 кг, юноши),

3 место - Крупский Кирилл (59 кг, юноши),

3 место - Юхтенко Матвей (54 кг).

Тренеры - Голуб Ю.Ю. и Дегтярь В.В.

Справка

Мас-рестлинг – это вид единоборства родом из Якутии. Суть его заключается в перетягивании палки двумя спортсменами. Спортсмены садятся друг против друга, ступнями упираются в доску упора и по команде судьи стараются перетянуть соперника на свою сторону или вырвать палку из рук соперника.

Современное название данного вида единоборства предложил первый олимпийский чемпион по вольной борьбе из народа саха Роман Михайлович Дмитриев. «Мас» в переводе с якутского означает «деревянная палка», «рестлинг» - с английского – «борьба». С его лёгкой руки, с новым названием, и уверенно шествует по миру якутский мас-рестлинг.