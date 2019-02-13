Сумские гандболистки с победой, гандболисты – снова с нулем

Сначала на паркет манежа СумГУ вышли мужские ГК «СумДУ» и ДЮСШ-Лагутина «Мотор-3» из Запорожья. Как и вчера, победу одержали гости – 25:38. Это уже десятое поражение сумчан, и они занимают последнее место в турнирной таблице с 0 очков.
А вот девушки, которые вчера проиграли «Южной Пальмире» из Одессы, сегодня сумели взять реванш 33:31. Теперь сумчанки с 9 очками в 10 играх занимают шестое (из 10) место в турнирной таблице.
Сегодня, 1 марта, в Сумах прошли две игры чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге....
В эти выходные продолжаются чемпионаты Украины по гандболу среди мужских и среди женских команд Высшей лиги....
23-24 февраля в Сумах в девятый раз разыграли «Кубок Владимира Галенина» по гандболу....
23-24 февраля в Сумах на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко в девятый раз разыграют награды гандбольного «Кубка Владимира Галенина»....
23-24 февраля в Сумах на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко в девятый раз разыграют награды гандбольного «Кубка Владимира Галенина»....