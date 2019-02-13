Сумские гандболистки с победой, гандболисты – снова с нулем Сегодня, 2 марта, в Сумах прошли повторные поединки очередных туров чемпионатов Украины по гандболу.

Сначала на паркет манежа СумГУ вышли мужские ГК «СумДУ» и ДЮСШ-Лагутина «Мотор-3» из Запорожья. Как и вчера, победу одержали гости – 25:38. Это уже десятое поражение сумчан, и они занимают последнее место в турнирной таблице с 0 очков.

А вот девушки, которые вчера проиграли «Южной Пальмире» из Одессы, сегодня сумели взять реванш 33:31. Теперь сумчанки с 9 очками в 10 играх занимают шестое (из 10) место в турнирной таблице.