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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:35161

Сумские гандболистки с победой, гандболисты – снова с нулем

Сегодня, 2 марта, в Сумах прошли повторные поединки очередных туров чемпионатов Украины по гандболу.

Сначала на паркет манежа СумГУ вышли мужские ГК «СумДУ» и ДЮСШ-Лагутина «Мотор-3» из Запорожья. Как и вчера, победу одержали гости – 25:38. Это уже десятое поражение сумчан, и они занимают последнее место в турнирной таблице с 0 очков.

А вот девушки, которые вчера проиграли «Южной Пальмире» из Одессы, сегодня сумели взять реванш 33:31. Теперь сумчанки с 9 очками в 10 играх занимают шестое (из 10) место в турнирной таблице.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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