Сумские бойцы отличились в Харькове

Сумчане под руководством тренера Владимира Гордиенко завоевали 9 медалей среди юношей.
Чемпионами стали: Хоменко Доброслав, Винник Артем и Иванунин Михаил. Серебро у Боролача Дмитрия и Орловцева Потапа. Бронзу добыли Максименко Давид, Байгер Стас, Житник Данил и Хамуленко Михаил.
В общекомандном зачете сумчане заняли третье место.
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