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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12289

Сумские фигуристы отличились на кубке Украины

2 марта в Житомире прошел 2-й этап кубка Украины по фигурному катанию на роликах.

В турнире приняли участие девять сумчан, которые все попали на пьедестал почета, завоевав 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали:

1 место в категории Novice girl (11-13 лет) Курочкина Арина;

1 место в категории Novice boy (11-13 лет) Чхайло Богдан;

1 место в категории Cadet girl (9-10 лет) Каравай Эмилия;

1 место в категории Debs girl (7-8 лет) Ярошенко Алиса;

1 место в категории Elements Вордаль Эмилия;

2 место в категории Novice boy (11-13 лет) Макаренко Кирилл;

2 место в категории Debs girl (7-8 лет) Немирич Ника;

2 место в категории Elements Туманова Василиса;

3 место в категории Cadet girl (9-10 лет) Косенко София.

Подготовили спортсменов тренеры Екатерина Макаренко и Светлана Каравай.

 
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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