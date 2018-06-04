Сумские фигуристы отличились на кубке Украины

В турнире приняли участие девять сумчан, которые все попали на пьедестал почета, завоевав 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали:
1 место в категории Novice girl (11-13 лет) Курочкина Арина;
1 место в категории Novice boy (11-13 лет) Чхайло Богдан;
1 место в категории Cadet girl (9-10 лет) Каравай Эмилия;
1 место в категории Debs girl (7-8 лет) Ярошенко Алиса;
1 место в категории Elements Вордаль Эмилия;
2 место в категории Novice boy (11-13 лет) Макаренко Кирилл;
2 место в категории Debs girl (7-8 лет) Немирич Ника;
2 место в категории Elements Туманова Василиса;
3 место в категории Cadet girl (9-10 лет) Косенко София.
Подготовили спортсменов тренеры Екатерина Макаренко и Светлана Каравай.
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