Сумские фигуристы отличились на кубке Украины 2 марта в Житомире прошел 2-й этап кубка Украины по фигурному катанию на роликах.

В турнире приняли участие девять сумчан, которые все попали на пьедестал почета, завоевав 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали: 1 место в категории Novice girl (11-13 лет) Курочкина Арина; 1 место в категории Novice boy (11-13 лет) Чхайло Богдан; 1 место в категории Cadet girl (9-10 лет) Каравай Эмилия; 1 место в категории Debs girl (7-8 лет) Ярошенко Алиса; 1 место в категории Elements Вордаль Эмилия; 2 место в категории Novice boy (11-13 лет) Макаренко Кирилл; 2 место в категории Debs girl (7-8 лет) Немирич Ника; 2 место в категории Elements Туманова Василиса; 3 место в категории Cadet girl (9-10 лет) Косенко София. Подготовили спортсменов тренеры Екатерина Макаренко и Светлана Каравай.