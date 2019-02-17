БК «СумДУ» завершил регулярный сезон поражением

Сегодня, 3 марта, БК «СумДУ» в повторном матче чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге принимал кременчугский «Кремень-КДЮСШ-2».
Как и вчера, игра завершилась не в пользу хозяев площадки 75:87 (28:28, 22:19, 15:22, 10:18).
Лучшими в составе сумчан были: Виталий Игнатченко – 16 очков + 5 подборов + 6 передач, Игорь Кривич – 14 очков + 6 подборов + 7 передач, Всеволод Чесак – 12 очков + 7 подборов, Максим Мочалов – 11 очков + 6 подборов, Андрей Решетило – 10 очков + 5 подборов + 3 блок-шота.
Остальные матчи тура:
«Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР № 5» (Днепр) - «Золотой Век» (Кропивницкий) 84:72, 76:102
«Hико-Баскет - СДЮСШОР № 4 – МВУФК – ЦОП» (Николаев) – «Кривой Рог КНУ-КДПУ» (Кривой Рог) 79:63, 83:89
«Мариуполь» (Мариуполь) – «Харьковские Соколы» (Харьков) 69:67, 76:81
С 11 победами и 21 поражением сумчане занимают шестое место в турнирной таблице, но их еще может обойти «Золотой Век» из Кропивницкого, у которого на 2 очка меньше, но и 2 игры в запасе.
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