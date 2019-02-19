Чемпионат Европы по легкой атлетике: наши без медалей В Глазго (Великобритания) завершается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.

Сегодня, 3 марта, последний день соревнований. Наши уже завершили свои выступления.

В финале тройного прыжка студентка СумГУ донетчанка Анна Красуцкая с результатом 13,95 м была восьмой, третье место здесь завоевала украинка Ольга Саладуха – 14,47 м.

В полуфинале бега на 60 м с барьерами уроженка Сум Анна Плотицына в своем забеге была шестой с результатом 8,11 с. До финала ей не хватило всего 0,04 с.

Всего украинцы завоевали две медали. Кроме Ольги Саладухи, это Андрей Проценко в прыжках в высоту – он второй.