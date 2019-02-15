Что ждать сумчанам от погоды

Мокрый снег с дождем, порывистый ветер и повышение температуры до оттепели, принесет в Сумскую область циклон с Балтики, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
4 марта - мокрый снег с дождем, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0..- 5 градусов, днем +1.. + 6 градусов.
5 марта - без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0.. + 5 градусов, днем +2.. + 7 градусов.
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