Что ждать сумчанам от погоды Подходят к концу выходные с солнечной, морозной погодой, и уже завтра в понедельник ожидаем изменения.

Мокрый снег с дождем, порывистый ветер и повышение температуры до оттепели, принесет в Сумскую область циклон с Балтики, сообщает Сумской областной гидрометцентр. 4 марта - мокрый снег с дождем, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0..- 5 градусов, днем +1.. + 6 градусов. 5 марта - без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0.. + 5 градусов, днем +2.. + 7 градусов.